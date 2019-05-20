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بريطانيا: على إيران التفكير فى الرد الأمريكى حال تعرض مصالح واشنطن لهجوم

الإثنين، 20 مايو 2019 01:46 م
بريطانيا: على إيران التفكير فى الرد الأمريكى حال تعرض مصالح واشنطن لهجوم جيرمى هانت وزير الخارجية البريطانى
رويترز
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قالت بريطانيا، اليوم الاثنين، إنه يجب ألا تستهين إيران بعزم الولايات المتحدة، محذرة من أنه إذا تعرضت المصالح الأمريكية لهجوم فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب سترد.

وقال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت، للصحفيين على هامش اجتماع لجمعية الصحة العالمية فى جنيف، "أقول للإيرانيين.. لا تستهينوا بعزم الجانب الأمريكى"، مضيفًا "إنهم لا يريدون حربًا مع إيران، لكن إذا تعرضت المصالح الأمريكية لهجوم فسيردون، وهذا أمر يحتاج الإيرانيون إلى التفكير فيه بتمعن شديد".

ويذكر أن ترامب كان قد توعد بأن يشكل بدء إيران قتالا مع الولايات المتحدة نهاية للجمهورية الإسلامية، محذرا من تداعيات التهديدات الموجهة لبلاده، وقال ترامب، فى تغريدة نشرها، الأحد، على حسابه الرسمى فى موقع "تويتر" "إذا أرادت إيران القتال فسيمثل ذلك نهايتها رسميا، لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى".

تجدر الإشارة، إلى أن ظريف يعمد دائما للرد على تغريدات الرئيس الأمريكى، فقد أكد نهاية الأسبوع الماضى، أن أمريكا "هى التى لا تعرف كيف تفكر، وأن الإيرانيين يعلمون كيف يفكرون منذ آلاف السنين"، وذلك ردا على كلام لترامب، قال فيه إن "الإيرانيين لا يعرفون ماذا يجرى حقا فى ظل الأخبار المزيفة الموجودة".


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