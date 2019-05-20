اليوم السابع: السيسى يوجه بتذليل العقبات أمام أعمال استكشاف الغاز

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة «نوبل إنرجى» وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار فى تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعى فى مصر.

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