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اليوم السابع: السيسى يوجه بتذليل العقبات أمام أعمال استكشاف الغاز

الإثنين، 20 مايو 2019 10:11 م
اليوم السابع: السيسى يوجه بتذليل العقبات أمام أعمال استكشاف الغاز اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة «نوبل إنرجى» وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار فى تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعى فى مصر.
 
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اليوم السابع
 
 

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اليوم السابع بلس

السيسى

استكشاف الغاز

نوبل إنرجى

الغاز الطبيعى

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