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اليمن يقدم للجامعة العربية خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافى والتنمية

الإثنين، 20 مايو 2019 02:57 م
اليمن يقدم للجامعة العربية خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافى والتنمية الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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قدمت الجمهورية اليمنية لجامعة الدول العربية خطة اقتصادية واجتماعية شاملة تتضمن محاور عدة فى المجالات الصحة والتعليم والإسكان والسياحة، من أجل الإسهام العربى فى إعادة إعمار وتنمية اليمن.

وقال مدير إدارة العلاقات الاقتصادية فى جامعة الدول العربية دكتور ثامر العانى -فى تصريح اليوم الاثنين- إن هذه الخطة تم تدارسها فى اجتماع عقد اليوم بمقر الجامعة العربية بين الأمانة العامة والجمهورية اليمنية؛ لبحث تنفيذ قرار القمة العربية التنموية فى دورتها الرابعة التى عقدت ببيروت يناير الماضى والخاص بدعم جهود الجمهورية اليمنية فى إعادة الإعمار.

وأضاف العانى أن الخطة تفصيلية ومدروسة تتناول مختلف جوانب حياة المواطن اليمنى بهدف تحسينها، مشيرًا إلى أن الوفد اليمنى استعرض تلك الخطة ومحاورها والجدوى الاقتصادية لكل مشروع أو نشاط وتكلفة كل نشاط.

وقال إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لمؤسسات التمويل العربية وكذلك دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة للقيام بدورها لتنفيذ قرار القمة العربية التنموية فى بيروت بشان إعادة إعمار اليمن.

وينص قرار القمة على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم الدعم الفنى والمادى للجمهورية اليمنية فى إطار برنامج تكاملى يسهم فى إعادة الإعمار والتعافى ويضمن عودة التنمية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

كما ينص القرار على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم دعم للجمهورية اليمنية فى مجالات مساعدة اللاجئين والنازحين وفِى مجالات التدريب والتعليم الشامل والتغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى برنامج التوظيف والتمكين وبرنامج دعم المرأة وإعادة تأهيل الشباب والأطفال الذين تم تجنيدهم فى الحرب، وتشغيل الأسر المنتجة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها لمستحقيها.

 


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