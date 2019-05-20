النيابة تطلب تقرير "الأدلة الجنائية" والتحريات لكشف لغز سرقة شركة بفيصل

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير خبراء الأدلة الجنائية الذين تولوا رفع البصمات من داخل شركة شهيرة بفيصل، والتى تعرضت للسرقة على يد مجهولين، كما طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد بسرقة مجهولين لمكتب تابع لإحدى الشركات الشهيرة بمنطقة فيصل، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تبين أن مجهولين سرقوا مبلغ 80 ألف جنيه، وعددا من أجهزة الكمبيوتر، مستغلين انصراف الموظفين من المكتب، وفراغه من العاملين به.

وحرر محضر بالواقعة، ويفحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، لكشف هوية المتهمين بالسرقة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المقيمين بالشقق المجاورة للمكتب، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.