video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب تقرير "الأدلة الجنائية" والتحريات لكشف لغز سرقة شركة بفيصل

الإثنين، 20 مايو 2019 05:09 م
النيابة تطلب تقرير "الأدلة الجنائية" والتحريات لكشف لغز سرقة شركة بفيصل محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير خبراء الأدلة الجنائية الذين تولوا رفع البصمات من داخل شركة شهيرة بفيصل، والتى تعرضت للسرقة على يد مجهولين، كما طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد بسرقة مجهولين لمكتب تابع لإحدى الشركات الشهيرة بمنطقة فيصل، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تبين أن مجهولين سرقوا مبلغ 80 ألف جنيه، وعددا من أجهزة الكمبيوتر، مستغلين انصراف الموظفين من المكتب، وفراغه من العاملين به.
 
وحرر محضر بالواقعة، ويفحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، لكشف هوية المتهمين بالسرقة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المقيمين بالشقق المجاورة للمكتب، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

كيف تواجه شرطة الكهرباء جرائم سرقة التيار خلال رمضان؟

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى جرائم سرقات السيارات بالإكراه بالإسكندرية

أمن الإسكندرية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه

المتهم بمحاولة خطف طفلتين بكرداسة يعترف بالجريمة لسرقة قرطهما الذهبى

شاهد.. جريمة سرقة بالإكراه فى الطريق العام وثقتها كاميرات المراقبة

فيصل

سرقة شركة

تشكيل عصابة

الأدلة الجنائية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة