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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل ربة منزل على يد سايس بمدينة نصر

الإثنين، 20 مايو 2019 06:12 م
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل ربة منزل على يد سايس بمدينة نصر جثة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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استعجلت نيابة مدينة نصر الكلية تقرير الطب الشرعى النهائى لجثة ربة منزل قتلت على يد سايس، وذلك تمهيدا لإعداد مذكرة وإحالة المتهم والقضية إلى محكمة الجنايات.

وكان المتهم أدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة، مؤكدًا أن المجنى عليها كانت سيدة شابة وجميلة، فضلا عن كونها رقيقة القلب، ودائما تحدثه بلطف وتسأل عنه وتعطيه الطعام.

وأضاف المتهم أن أفعال المجنى عليها لفتت نظره إليها، فوقع فى غرامها، وحاول مرارا وتكرارا التقرب إليها إلا أنها فهمت مبتغاه وأوصلته بطريقة غير مباشرة إلى أنه مجرد "سايس".

وأشار المتهم إلى أنه ادعى أنه تناسى ما يريد، وصعد يوم الواقعة إلى شقة المجنى عليها ليأخذ وجبة طعام، وبمجرد أن فتحت له الباب وتوجهت لإحضار الطعام له تسلل هو إلى المطبخ واستل سكينا وطعنها فى أماكن متفرقة من جسدها، ثم سرق 300 جنيه، وهاتفى محمول، وأثناء ذلك سمع طرق على باب الشقة، فقفز من الشرفة فسقط بمخزن خلف العقار، ونتج عن ذلك إصابته بكسر بالساقين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل، 34 عاما، بداخل مسكنها الكائن بدائرة القسم، وبها جروح طعنية متفرقة والعثور على سكين مدممة بدورة المياه.

وتشكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الحادث وتبين أنه "سايس بالشارع محل سكن المجنى عليها ومقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


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