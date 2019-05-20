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النيابة تأمر بضبط متهمين جدد فى مشاجرة أمين شرطة وعاطلين بالأسلحة النارية

الإثنين، 20 مايو 2019 01:00 ص
النيابة تأمر بضبط متهمين جدد فى مشاجرة أمين شرطة وعاطلين بالأسلحة النارية إطلاق نار- أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوى، بضبط وإحضار متهمين فى مشاجرة، نشبت بالأسلحة النارية بين أمين شرطة وعاطلين، بسبب أولوية المرور.

كانت النيابة أمرت بحبس أمين شرطة وعاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق . 

البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا بنشوب مشاجرة بين مجموعة أشخاص مع أمين شرطة، أسفرت عن إصابة شخصين بطلق نارى خرج من سلاح أمين الشرطة.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن عاطلا كان يستقل دراجة نارية اصطدم بأمين شرطة فى الشارع، مما دفع المتهم إلى صفع العاطل على وجهه، فنشبت مشاجرة بينهما أخرج على إثرها أمين الشرطة سلاحه الميرى وأطلق النار على عاطلين ما أدى لإصابتهما وتم نقلهما للمستشفى.


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