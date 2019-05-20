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الإثنين، 20 مايو 2019 02:21 م
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النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة العثور على جثة فتاة بالتجمع

الإثنين، 20 مايو 2019 02:07 م
النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة العثور على جثة فتاة بالتجمع جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة العثور على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر، مقتولة وملقاه داخل بجوار أحد العقارات، بدائرة قسم التجمع الخامس.
 
كان تلقى رئيس مباحث التجمع الخامس، بلاغا من الأهالي، بجوار مسجد فاطمة الشربتلي، دائرة القسم، يفيد العثور على جثة فتاة، ملقاه أمام أحد العقارات، وبالإنتقال والفحص عثر على جثة فتاة عشرينية، ترتدي كامل ملابسها، ولم يعثر بحوزتها على أية مستندات تدل على هويتها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 


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