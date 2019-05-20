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المضادات الأرضية للدفاع الجوى السورى تتصدى لأهداف إسرائيلية فوق القنيطرة

الإثنين، 20 مايو 2019 05:00 ص
المضادات الأرضية للدفاع الجوى السورى تتصدى لأهداف إسرائيلية فوق القنيطرة غارة جوية _ صورة أرشيفية
كتب وكالات
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قال مصدر عسكرى سوري، إن مدافع شيلكا ورشاشات (م ط) فى سلاح الدفاع الجوى تتصدى لأهداف معادية قادمة من فوق أراضى الجولان السورى المحتل، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأضاف المصدر العسكرى "إن تلك الأهداف المعادية تأتى تحديدا من على محور ريف القنيطرة الشمالى بين حضر ومزرعة بيت جن، وعلى محور أقصى الريف الجنوبى المتاخم لمحافظة درعا من منطقة تل الحارة بريف درعا الغربي".

وتابع المصدر العسكرى: "استخدام المضادات التقليدية مرتبط بنوعية الأهداف المعادية التى يتم اكتشافها عن مراكز الرصد، وقد تمكنا من تدمير عدد منها خلال الأيام الأخيرة".

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت يوم السبت، لطائرات استطلاع حلقت فوق منطقة فصل القوات الإسرائيلية والسورية، مقتربة من الأراضى السورية المحررة لتبدأ مضادات الجيش السورى بالتعامل معها.

وأفاد مصدر عسكرى سورى فى القنيطرة: "تصدت مضادات الجيش السورى الأرضية لجسمين غريبين كانا يحلقان على ارتفاعات عالية".

وأضاف المصدر: "الجسم الأول كان قادما من اتجاه محور المراصد العسكرية الإسرائيلية أعلى جبل الشيخ من جهة الغرب بالجولان المحتل، أما الجسم الثانى كان يحلق على اتجاه (خان أرنبة- حرفا).


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