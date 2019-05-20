المشدد 6 سنوات لسائق نقل فى حيازة الهيروين المخدر بالمطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق سيارة نقل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين، فى المطرية.

وأسندت النيابة للمتهم هاني. م، سائق سيارة نقل ، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا لقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وبالبحث والتحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم وبتفتشه عثر على الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول واعترف بالاتجار في المخدرات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.