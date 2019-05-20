المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بإطلاق النار على شخص وإتلاف منزله بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "نبيل.أ" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإطلاق النار على المجنى عليه "محمد.م.ح" مزارع وإتلاف منزله بسبب خلافات بين الطرفين بدائرة مركز البلينا ، صدر الحكم، برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين حسين عبد الرازق وأحمد معوض، بأمانة سر رمضان حسن.

تعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه أثر إطلاق النار عليه وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام على أثرها بإطلاق النار من سلاح آلى، وإتلاف منزله، ووجهت النيابة للمتهمين تهم إحراز سلاح بدون ترخيص والإتلاف، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.