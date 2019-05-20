المحكمة الأمريكية العليا ترفض التماسا لمهاجر عراقى للبقاء فى أمريكا

رويترز

رفضت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الاثنين، التماسًا بعدم ترحيل مهاجر عراقى مسيحى يعيش فى الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود بعد إدانته فى قضية مخدرات، رغم قوله إنه قد يتعرض للتعذيب إذا عاد إلى وطنه.

ورفض القضاة الاستماع لطعن أمير شابو، الذى اعتُقل فى عام 2017 أثناء حملة استهدفت مئات المهاجرين العراقيين ممن لهم سجل جنائى وجرى ترحيلهم ضمن خطة للرئيس دونالد ترامب لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وكان شابو طعن فى حكم ضده أصدرته محكمة أقل درجة.