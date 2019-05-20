video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المحكمة الأمريكية العليا ترفض التماسا لمهاجر عراقى للبقاء فى أمريكا

الإثنين، 20 مايو 2019 04:25 م
المحكمة الأمريكية العليا ترفض التماسا لمهاجر عراقى للبقاء فى أمريكا محكمة أمريكية - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

رفضت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الاثنين، التماسًا بعدم ترحيل مهاجر عراقى مسيحى يعيش فى الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود بعد إدانته فى قضية مخدرات، رغم قوله إنه قد يتعرض للتعذيب إذا عاد إلى وطنه.

ورفض القضاة الاستماع لطعن أمير شابو، الذى اعتُقل فى عام 2017 أثناء حملة استهدفت مئات المهاجرين العراقيين ممن لهم سجل جنائى وجرى ترحيلهم ضمن خطة للرئيس دونالد ترامب لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وكان شابو طعن فى حكم ضده أصدرته محكمة أقل درجة.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محكمة أمريكية تدين رجلا وسيدة بمحاولة تهريب أسلحة لمصر

محكمة أمريكية تحكم بالسجن 10 أعوام ضد المتهم بمحاولة تفجير المترو فى نيويورك

المحكمة الأمريكية العليا تصدر حكما لصالح السودان بقضية تفجير المدمرة كول

محكمة امريكية تحكم بالسجن مدى الحياة ضد متهم باغتصاب وقتل شابة مسلمة

محكمة أمريكية تسمح لمايكروسوفت باختراق 99 موقعًا للهاكرز

مهاجر عراقى فى امريكا

دونالد ترامب

المحكمه الامريكيه العليا

اخبار العالم

اخبار امريكى

المهاجرين العراقيين

اخبار عالمية

اخبار عربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة