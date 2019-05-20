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المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى غدا لارتفاع درجات الحرارة

الإثنين، 20 مايو 2019 10:01 م
المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى غدا لارتفاع درجات الحرارة الخط الأول للمترو ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق غدا الثلاثاء تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س  بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت إدارتى هندسة السكة والقوى الكهربائية بالشركة تعليمات بتخفيض السرعة نظرا لارتفاع درجة الحرارة حفاظا على مسير القطارات و قضبان السكك الحديدية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة.

 

 


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