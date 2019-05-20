المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ6 آخرين للاتجار بالأعضاء البشرية فى عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 6 أخرين بالسجن المشدد 15 سنة، فى اتهامهما بتشكيل جماعة إجرامية مارست الاتجار فى الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس.

و‪صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد الجندى وعلى مختار .

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وكشفت تحقيقات أحمد أبو الليل مدير نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة، عن أن المتهمين "عبد الرحمن ع"وشهرته "الطليانى" 20 سنة مبيض محارة و"عبد الله ر"نجار و"طارق .أ" وشهرته "كشرى" 19 سنة "عايدة .إ"وشهرتها "أم جنا" 23 سنة عاملة و"شعبان.م"عامل و"ياسر.م" فنى صيانة و"محمود ي"وشهرته "أبو جنا" هارب كونوا فى غضون 2016 بمنطقة عين شمس جماعة إجرامية منظمة يقوم على إدارتها شخص توفى وتستغل حالة الضعف والحاجة للمال لدى بعض المواطنين وتستأصل أعضائهم البشرية، وتبيعها لمن يدفع المال وترتب على ذلك إصابة المواطنين"عماد .ح" و"بدر .م"و"طفل" بعاهة مستديمة .