video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 05:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ6 آخرين للاتجار بالأعضاء البشرية فى عين شمس

الإثنين، 20 مايو 2019 03:59 م
المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ6 آخرين للاتجار بالأعضاء البشرية فى عين شمس محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 6 أخرين بالسجن المشدد 15 سنة، فى اتهامهما بتشكيل جماعة إجرامية مارست الاتجار فى الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس.

 

و‪صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد الجندى وعلى مختار .

وكشفت تحقيقات أحمد أبو الليل مدير نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة، عن أن المتهمين "عبد الرحمن ع"وشهرته "الطليانى" 20 سنة مبيض محارة و"عبد الله ر"نجار و"طارق .أ" وشهرته "كشرى" 19 سنة "عايدة .إ"وشهرتها "أم جنا" 23 سنة عاملة و"شعبان.م"عامل و"ياسر.م" فنى صيانة و"محمود ي"وشهرته "أبو جنا" هارب كونوا فى غضون 2016 بمنطقة عين شمس جماعة إجرامية منظمة يقوم على إدارتها شخص توفى وتستغل حالة الضعف والحاجة للمال لدى بعض المواطنين وتستأصل أعضائهم البشرية، وتبيعها لمن يدفع المال وترتب على ذلك إصابة المواطنين"عماد .ح" و"بدر .م"و"طفل" بعاهة مستديمة .

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حبس عاطلين سرقا 9 شقق سكنية فى إمبابة

تجديد حبس ملك الكاشف "المتحولة جنسياً" 15 يومًا بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

حبس مسن وابنته لاتهامهما بقتل رضيع نتيجة علاقة غير شرعية بينهما بالبساتين

حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لتجارة المخدرات فى الوراق

الاتجار بالبشر

نيابة شرق القاهرة

جنايات القاهرة

الاتجار بالاعضاء البشرية

شبكة الاتجار بعين شمس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة