الكرملين ينفى تورط روسيا فى فضيحة نائب المستشار النمساوى

رويترز

نفى الكرملين، اليوم الاثنين، ضلوع روسيا بأى شكل فى فضيحة سياسية فى النمسا، بعد ظهور نائب المستشار النمساوى فى مقطع فيديو مع امرأة قالت إنها من أقارب رجل أعمال روسى نافذ وهو يعرض منح عقود حكومية.

واستقال هاينز كريستيان شتراخه نائب المستشار النمساوى وزعيم حزب الحرية اليمينى المتطرف، يوم السبت، من المنصبين بعدما نشرت جهتان ألمانيتان إخباريتان المقطع، وذلك بعدما اعترف شتراخه بأن الفيديو "كارثى"، لكنه أنكر مخالفة القانون.

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين، ردا على سؤال بشأن الفضيحة، اليوم الاثنين، إن الواقعة "لا علاقة لها ولا يمكن أن تكون لها علاقة بنا".