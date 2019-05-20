القومى للبحوث الاجتماعية: برامج لتوعية السكان بتنظيم الأسرة فى حى الأسمرات

كتب مدحت وهبة

فى إطار اهتمامات الدولة بتوفير الخدمات للمواطنين خاصة للأسر المنقولة من المناطق العشوائية إلى المناطق الأمنه، أجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بحث حول "احتياجات الأسر المنقولة إلى حى الأسمرات"، كما أظهرت نتائج البحث بعض التوصيات من أجل استمرارية تطوير الخدمات المقدمة للأسر المقمية فى حى الأسمرات .

وأكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، فى تصريحات اليوم، إجراء حصر شامل للأسر التى تم نقلها بالفعل إلى حى الأسمرات باستخدام استمارة حصر لأفراد الأسرة المعيشية تضمنت بياناتهم الأساسية وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، وبلغ عدد الأسر التى تم حصرها 8507 أسر مقيمة بالحى من أجل التعرف على احتياجات قاطنى هذه المنطقة والوقوف على أهم المشكلات التى تصادفهم فى حياتهم اليومية ومقترحاتهم لحلها .

وأضافت الدكتورة سعاد عبد الرحيم أنه فقا لنتائج الدراسة تم عرض بعض المقترحات الخاصة بتطوير الخدمات المقدمة للسكان، منها التوسع فى المحال التجارية، والخدمات الطبية، وتحسين شبكة المحمول، وتشغيل الحضانات التى يتم تجهيزها بالمنطقة والاهتمام برفع القمامة بشكل دورى وذلك للحفاظ على البيئة خالية من التلوث هذا إلى جانب ضرورة الاهتمام بصيانة العقارات بشكل مستمر للحفاظ على سلامة المبنى، بجانب برامج لتوعية السكان فى مجالات عدة يأتى فى مقدمتها برامج تنظيم الأسرة نظرًا لارتفاع نسبة الشباب فى المجتمع ومنهم من هم حديثو الزواج أو المقبلون على الزواج وذلك للحد من الزيادة السكانية، إضافه إلى برامج توعية لنشر ثقافة العمل الحر والتشجيع على إقامة مشروعات صغيرة، مع برامج تدريبية لتنمية المهارات فى مختلف المجالات مما يتيح فرصة الحصول على عمل، لاسيما فى المجالات التى طرحها سكان المنطقة مثل التدريب على بعض الحرف اليدوية كأعمال الخياطة، والمهن الحرفية كالنجارة، والحدادة، والسباكة، والخراطة، وصيانة السيارات إلى جانب الدورات التدريبية فى مجال الكمبيوتر.