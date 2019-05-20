video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 12:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للبحوث الاجتماعية: برامج لتوعية السكان بتنظيم الأسرة فى حى الأسمرات

الإثنين، 20 مايو 2019 11:50 ص
القومى للبحوث الاجتماعية: برامج لتوعية السكان بتنظيم الأسرة فى حى الأسمرات الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
فى إطار اهتمامات الدولة بتوفير الخدمات للمواطنين خاصة للأسر المنقولة من المناطق العشوائية إلى المناطق الأمنه، أجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بحث حول "احتياجات الأسر المنقولة إلى حى الأسمرات"،  كما أظهرت نتائج البحث بعض التوصيات من أجل استمرارية تطوير الخدمات المقدمة للأسر المقمية فى حى الأسمرات .
 
 
وأكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، فى تصريحات اليوم، إجراء حصر شامل للأسر التى تم نقلها بالفعل إلى حى الأسمرات باستخدام استمارة حصر لأفراد الأسرة المعيشية تضمنت بياناتهم الأساسية وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، وبلغ عدد الأسر التى تم حصرها 8507 أسر مقيمة بالحى من أجل التعرف على احتياجات قاطنى هذه المنطقة والوقوف على أهم المشكلات التى تصادفهم فى حياتهم اليومية ومقترحاتهم لحلها .
 
 
وأضافت الدكتورة سعاد عبد الرحيم أنه فقا لنتائج الدراسة تم عرض بعض المقترحات الخاصة بتطوير الخدمات المقدمة للسكان، منها التوسع فى المحال التجارية، والخدمات الطبية، وتحسين شبكة المحمول، وتشغيل الحضانات التى يتم تجهيزها بالمنطقة والاهتمام برفع القمامة بشكل دورى وذلك للحفاظ على البيئة خالية من التلوث هذا إلى جانب ضرورة الاهتمام بصيانة العقارات بشكل مستمر للحفاظ على سلامة المبنى، بجانب برامج  لتوعية السكان فى مجالات عدة يأتى فى مقدمتها برامج تنظيم الأسرة نظرًا لارتفاع نسبة الشباب فى المجتمع ومنهم من هم حديثو الزواج أو المقبلون على الزواج  وذلك للحد من الزيادة السكانية، إضافه إلى برامج توعية لنشر ثقافة العمل الحر والتشجيع على إقامة مشروعات صغيرة، مع برامج تدريبية لتنمية المهارات فى مختلف المجالات مما يتيح فرصة الحصول على عمل، لاسيما فى المجالات التى طرحها سكان المنطقة مثل التدريب على بعض الحرف اليدوية كأعمال الخياطة، والمهن الحرفية كالنجارة، والحدادة، والسباكة، والخراطة، وصيانة السيارات إلى جانب الدورات التدريبية فى مجال الكمبيوتر.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مقرر المجلس القومى للسكان: تنظيم الأسرة له عائد اقتصادى ومردود على التنمية

مقرر القومى للسكان: "كل 15 ثانية يتولد طفل..وتنظيم الأسرة هو أكبر مشروع"

صحة أسوان: صرف وسائل تنظيم الأسرة مجانًا وندوات توعوية تجوب القرى

تحت شعار "تنظيم الأسرة والمواطنة"..الأوقاف تنظم الدورة الـ 15 للدعاة بسوهاج

الصحة: 234 ألفا و838 سيدة استفدن بخدمات تنظيم الأسرة ضمن حملة "حقك تنظمى"

9 أبريل.. انطلاق مبادرة "أيامنا الحلوة" للتوعية بتنظيم الأسرة فى أسوان

الوزراء: 10.6 مليون امرأة حصلوا على وسائل تنظيم الأسرة

القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

سعاد عبد الرحيم

توعية السكان

تنظيم الاسرة

حى الأسمرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة