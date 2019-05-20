القبض على شخصين سرقا كابلات وأسلاك نحاسية لمصاعد فى الشروق

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على شخصين قاما بسرقة كابلات كهربائية وأسلاك نحاسية خاصة بمصاعد العقارات بالشروق وبحوزتهما قطعتى سلاح نارى، وحرر محضر بالواقعة.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق، أثناء المرور بمنطقة غرب الشروق بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، من ضبط (2 خفير خصوصى) وبحوزتهما (2 فرد محلى الصنع وطلقة نارية- كمية من الكابلات الكهربائية والأسلاك النحاسية الخاصة بمصاعد العقارات) .

بمواجهتهما، اعترفا بسرقة الأسلاك الكهربائية المضبوطة بحوزتهما من داخل أحد العقارات تحت الإنشاء بذات المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.