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الإثنين، 20 مايو 2019 01:39 م
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القبض على ثلاثة عاطلين لفرضهم إتاوات أمام مستشفى التأمين الصحى ببنها

الإثنين، 20 مايو 2019 01:01 م
القبض على ثلاثة عاطلين لفرضهم إتاوات أمام مستشفى التأمين الصحى ببنها حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة عاطلين لقيامهم بأعمال البلطجة وفرض الإتاوات والسيطرة بمرور شبرا الخيمة وأمام مستشفى التأمين الصحى ببنها، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، اخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بالقليوبية، بضبط كلا من "أحمد. ع" 67 سنة عاطل، وذلك حال تواجده بوحدة مرور شبرا الخيمة، وقيامه بممارسة أعمال السمسرة والنصب على المواطنين، إيهامهم بقدرته على انهاء الإجراءات الترخيصية لهم نظير مبالغ مالية، وضبط بحوزته مبلغ مالى 2090 جنيه عملات ورقية مختلفة، 1 شهادة مخالفات، 1 نموذج 351 مرور، 1 رخصة تسيير رقم ق ي س 4712، 1 أورنيك فحص طفاية، 1 أورنيك فحص عادم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10375 لسنة 2019 جنح قسم اول شبرا الخيمة.
 
كما تم ضبط "حاتم .س" 36 سنة عاطل، ومقيم مساكن الموالح دائرة قسم ثان بنها، السابق إتهامه فى عدد 9 قضايا "مخدرات، سرقة، اداب عامة، ضرب، وذلك لقيامه بفرض الإتاوة والسيطرة امام مستشفى التأمين الصحى دائرة قسم ثان بنها، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى 30 جنيه من متحصلات عمله الآثم، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، و "محمد .و" 17 سنة، عاطل ومقيم كفر الجزار دائرة مركز بنها، وذلك لقيامه بفرض الاتاوه والسيطرة بشارع فريد دائرة قسم ثان بنها، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى 65 جنيه من متحصلات عمله الآثم . 
 
بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2408 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها .
 
 

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