video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة: نمو مستمر فى ريادة الأعمال بمصر

الإثنين، 20 مايو 2019 11:42 ص
القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة: نمو مستمر فى ريادة الأعمال بمصر جانب من اللقاء
كتب - عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

‏قال توماس جولد برجر، القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، أن قمة ريادة الأعمال فى لاهاى هى الأولى فى أوروبا والسابعة عالميا.

وأشار فى مؤتمر صحفى بغرفة التجارة الأمريكية اليوم، أن هذه القمة تعد الأكبر لأنه سيشارك فيها 400 شركة من أوروبا ومثلها من أمريكا ومثلها من أفريقيا والشرق الأوسط .

وردا على سؤال اليوم السابع حول مستقبل ريادة الأعمال فى مصر ، قال توماس إن أعداد رواد الأعمال فى مصر فى نمو مستمر عام بعد عام وهذا أمر إيجابى، وتابع: إننا بدورنا نساعد تلك الشركات ونؤمن بأهميتها للاقتصادات فى مختلف دول العالم، ولا سيما فى توفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن مصر بحاجة لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن أغلب شركات ريادة الأعمال تكون فى مجال الخدمات والاتصالات وليست فى المجال الصناعى.

WhatsApp Image 2019-05-20 at 11.20.24 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-05-20 at 11.21.52 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-05-20 at 11.21.53 AM
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

7 معلومات عن شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية الجديد

غرفة التجارة الأمريكية: بعثة طرق الأبواب الأخيرة من أنجح البعثات لواشنطن

الرئيس السيسي يحضر مأدبة عشاء لغرفة التجارة الأمريكية (فيديو)

السيسى لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية: مصر ستواصل جهود الإصلاح والتطوير فى ظل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.. مباحثاتى مع "ترامب" مثمرة.. وحريصون على التواصل مع المستثمرين

توماس جولد برجر

ريادة الاعمال

السفارة الامريكية

غرفة التجارة الامريكية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة