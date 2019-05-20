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الإثنين، 20 مايو 2019 08:01 م
خالد صلاح
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الغذاء العالمى يهدد بوقف المساعدات فى اليمن بسبب "اختلاسات " مليشيا الحوثى

الإثنين، 20 مايو 2019 08:00 م
الغذاء العالمى يهدد بوقف المساعدات فى اليمن بسبب "اختلاسات " مليشيا الحوثى ميليشيا الحوثيين
أ ش أ
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هدد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم،الإثنين، بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة الميلشيات الحوثية ، بسبب مخاوف من وقوع "اختلاسات"، وعدم وصول المساعدات لأصحابها.

 

ووفقا لقناة " فرانس 24 "وجه المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي ، رسالة تحذيرية إلى من يسمى ب"رئيس المجلس السياسي الأعلى" لدى الحوثيين، مهدي المشاط ، يدعوه فيها إلى التقيد بالاتفاقات، محذرا من أنه إذا لم يتم تطبيق نظام اختيار المستفيدين والبصمة كما جرى التوافق عليه، فإن برنامج الغذاء العالمي لن يكون إلا أمام خيار تعليق توزيع الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا .

 

وصرح متحدّث باسم البرنامج في (جنيف ) بأن هذه ثاني رسالة من نوعها بعد رسالة أولى قدمت في ديسمبر الماضي .

 


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اليمن

الحوثيون

اختلاسات

الغذاء العالمى

الامم المتحدة

جينيف

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