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العلم هيقولك.. لماذا تنمو أظافر أصابع اليدين أسرع من القدمين؟

الإثنين، 20 مايو 2019 11:30 م
العلم هيقولك.. لماذا تنمو أظافر أصابع اليدين أسرع من القدمين؟ صحة الأظافر
كتبت فاطمة خليل
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إذا كنت من المهتمين بتقليم أظافرك والعناية بها، فبالتأكيد أنك لاحظت أن أظافر أصابع اليدين تنمو بشكل أسرع من أظافر القدمين، فبحسب موقع Science، تنمو أظافر أصابع القدمين بمعدل 2-3 مرات أسرع من أظافر أصابع القدم، ولكن لماذا تنمو أظافر اليدين بشكل أسرع من أظافر القدم؟..هذا ما سنتعرف عليه

العناية بالاظافر
العناية بالاظافر

يمكن أن يتأثر معدل نمو الظفر ​ بعدد من الأشياء ، بما في ذلك العمر والجنس والنظام الغذائي وممارسة الرياضة والمهنة وحتى فصول السنة، و تميل أظافر الأصابع إلى النمو بنسبة تتراوح من 3.5 إلى 4 ملم تقريبًا شهريًا، في حين أن أظافر القدم تنمو بمعدل يتراوح بين 1.6 و 1.8 ملم شهريًا.

على الرغم من التشابه بين أصابع القدمين واليدين إلا إن التعامل مع كلاهما مختلف، عادةً ما نقوم بتجميع أقدامنا وأظافرنا في الجوارب والأحذية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقليل الدورة الدموية وتدفق الدم.

ويضاعف ذلك أيضاً أن القدمين بعيدتان عن القلب بشكل ملحوظ مقارنة اليدين، وهذا يعنى انخفاض تدفق الدم الذى يصل إلى القدمين، مما ينتج عنه نقص في الأكسجين ومغذيات أقل لإنتاج خلايا جديدة.

صحة الاظافر
صحة الاظافر

تغير فصول السنة، تشير الأبحاث إلى الاختلافات الموسمية في معدلات النمو، بمعنى آخر، عندما تكون أصابع اليدين والقدمين أكثر برودة (خلال فصل الشتاء) ، يتدفق دم أقل إلى تلك المناطق، بسبب انقباض الأوعية الدموية، ومعدلات نمو الظفر تصبح بطيئة للغاية، في فصل الصيف ، عندما يكون الجسم دافئًا، ترتفع معدلات النمو مرة أخرى.

بعض التفسيرات تشير إلى تأثر نمو الأظافر بالصدمة، أو الارتطام، فإذا حدثت صدمة أو "خبطة" فى الأظافر، يتأثر معدل دوران الخلية الطبيعي، فبدءًا من الضغط على جرس الباب وممارسة تمرينات الضغط حتى الكتابة على الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي، كل نقرة على مفتاح ترسل إشارة "صدمة" صغيرة إلى الخلايا الظهارية في المصفوفة، مما تسبب في زيادة النمو ، للتعويض عن تصور الضرر ولأننا نستخدم أيدينا بشكل أكبر تصبح أظافر اليد أسرع فى النمو.


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