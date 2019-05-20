العراق: مقتل وإصابة 4 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة نينوى

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أفاد مصدر أمنى عراقى بمقتل مدنى وإصابة 3 آخرين؛ جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين :"إن عبوة ناسفة انفجرت فى منطقة (تل صوبان) جنوب تلعفر مستهدفة مدنيين أثناء حصادهم المحاصيل الزراعية، ما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة ثلاثة".

وأضاف: "أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثمان القتيل إلى دائرة الطب العدلى، والجرحى إلى أقرب مستشفى؛ لتلقى العلاج".