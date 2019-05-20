العثور على جثة مسن متعفنة داخل خزان منزله بملوى فى المنيا

المنيا- فريق المحافظات

أمر المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، اليوم الاثنين، بتشكيل فريق من نيابة بندر ملوى لبدء التحقيق فى واقعة العثور على جثة مسن فى حالة تعفن داخل خزان منزله بعد اختفاء دام 39 يوما وإبلاغ الشرطة للبحث عنه، وأمرت النيابة العامة بإحضار زوجته ونجله لمباشرة التحقيق معهما.

وتلقى اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائى يتضمن ورود بلاغ، من أحد المواطنين يفيد بانبعاث رائحة كريهة من منزل شقيقه "إسماعيل ا"، 50 عاما، المقيم بمدينة ملوى، والمبلغ بتغيبه منذ 39 يوما.

وبالانتقال والأجهزة الأمنية تم العثور على جثة المتغيب داخل خزان منزله مقتولا وفى حالة تعفن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بفك لغز الواقعة وضبط مرتكبى الواقعة.