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الإثنين، 20 مايو 2019 09:34 م
خالد صلاح
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العاهل الأردنى وأمير الكويت يؤكدان عمق العلاقات الثنائية

الإثنين، 20 مايو 2019 09:00 م
العاهل الأردنى وأمير الكويت يؤكدان عمق العلاقات الثنائية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ
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بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم،الاثنين، في الكويت، مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التطورات الإقليمية الراهنة وسبل التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

 

وأكد الملك عبدالله والشيخ صباح - خلال المباحثات، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين، والحرص على استمرار التنسيق والتشاور بينهما حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.

 

وأعرب الملك عبدالله عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الكويت إلى الأردن في مختلف الظروف، مشيدا بمواقف الشيخ صباح الأحمد إزاء قضايا المنطقة، ومساعيه الدؤوبة لتعزيز مسيرة التضامن العربي، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في دول الخليج العربي في الحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

 

من جانبه، أكد الشيخ صباح حرص الكويت على تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، مشيدا بمواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله في دعم القضايا العربية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 


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العاهل الأردنى

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