الطقس فى الخليج.. انخفاض حرارة وسقوط أمطار بالسعودية والإمارات والبحرين

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

يشهد الطقس فى منطقة الخليج، اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث أنه من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية والبحرين طقسا باردا وسط توقعات بسقوط أمطار على الإمارات .

الأرصاد السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير ، الباحة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة بحسب "واس".

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل وأجزاء من منطقتى الجوف والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالى وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



غيوم وأمطار جراء الطقس السيئ

وفى الإمارات



توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا غائما تتكون خلاله السحب الركامية الممطرة يصاحبها البرق والرعد وسقوط أمطار، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض الثلاثاء، قبل أن تعاود الارتفاع الخميس، فى حين تنشط الرياح أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدى إلى تدنى مستوى الرؤية الأفقية بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وذكر المركز - فى بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الاثنين إلى الجمعة - أن طقس اليوم " الاثنين " سيكون غائما بوجه عام، وتتكون السحب الركامية الممطرة يصاحبها البرق والرعد أحيانا على مناطق متفرقة خاصة نهارا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س مع السحب فيما يكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصة مع السحب فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

ويظل الطقس يوم " الثلاثاء " غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام، وتتكون السحب الركامية الممطرة يصاحبها البرق والرعد أحيانا خاصة على بعض المناطق الداخلية والشرقية، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س على اليابسة خاصة مع السحب، فيما يكون البحر متوسط الموج فى الخليج العربى ومتوسطا إلى مضطرب فى بحر عمان.



غيوم وأمطار جراء الطقس السيئ

طقس البحرين



أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى البحرين، أن الطقس المتوقع، اليوم الاثنين، سيكون غائم جزئيا مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا.

الرياح : شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع هبات قد تصل الى 30 عقدة احيانا، وتحذر الارصاد من هبات شديدة السرعة داعية الى اخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2إلى 4 أقدام فى عرض البحر ويصل الى 7 اقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة : العظمى 35 درجة مئوية.. والصغرى: 25 درجة مئوية.