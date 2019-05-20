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السيسى يوجه بالتعاون مع "نوبل إنرجى" المتخصصة باستكشاف الغاز وتذليل العقبات

الإثنين، 20 مايو 2019 01:12 م
السيسى يوجه بالتعاون مع "نوبل إنرجى" المتخصصة باستكشاف الغاز وتذليل العقبات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "ديفيد ستوفر"، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لشركة "نوبل إنرجى" الأمريكية المتخصصة فى مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعى، وذلك بحضور عدد من مسئولى الشركة.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول التباحث حول آفاق تطوير أنشطة شركة "نوبل إنرجي" فى مصر، حيث أشاد  "ستوفر" فى هذا الإطار بالرؤية المصرية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أن مصر تأتى فى مقدمة الدول التى تولى الشركة الأمريكية اهتماماً بتطوير الاستثمار فيها، وذلك فى ضوء المناخ الاستثمارى الإيجابى الحالى فى البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة فى مصر من فرص واعدة، خاصةً فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن امتلاك مصر لكافة المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه، بما فيها الموقع الجغرافى المتميز، والاكتشافات فى مجالى البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة من شبكة خطوط الانابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، ومشروعات التعاون الإقليمى الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.

 

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس رحب بمسئولى شركة "نوبل إنرجي"، مشيراً  إلى السمعة الدولية الطيبة التى تميز الشركة الأمريكية وانتهاجها الأسلوب المهنى وأعلى المعايير العالمية فى تنفيذ أنشطتها وأعمالها، منوهاً فى هذا الخصوص إلى علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة، مع الإعراب عن التطلع لتعزيز هذه العلاقات بين الجانبين بما يسهم فى تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

 

ووجه الرئيس بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة "نوبل إنرجي"، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار فى تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعى فى مصر.

الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة نوبل إنرجي الأمريكية
الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة نوبل إنرجي الأمريكية

 


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نوبل إنرجي

البترول

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