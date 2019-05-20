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السويد تقدم طلبا لاعتقال مؤسس ويكيليكس

الإثنين، 20 مايو 2019 10:16 ص
السويد تقدم طلبا لاعتقال مؤسس ويكيليكس مؤسس ويكليكس
استكهولم (أ ش أ)
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أفادت هيئة الادعاء السويدية بأن المدعى السويدى الذى يترأس تحقيقا فى دعوى ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، فى قضية الاغتصاب، التى اتهم فيها قبل سنوات قدم اليوم الاثنين، طلبا باعتقاله.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن مذكرة الاعتقال، فى حال الموافقة عليها، ستكون هى الخطوة الأولى فى عملية ترحيل أسانج من بريطانيا، حيث يقضى عقوبة بالسجن لمدة 50 أسبوعا بسبب تخطى الكفالة.

وكانت السويد قد أعادت فتح تحقيق فى مزاعم الاغتصاب، التى قدمت لأول مرة فى 13 مايو عام 2010 .

 


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