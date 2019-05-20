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السكة الحديد تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة وهمية لحجز تذاكر القطارات

الإثنين، 20 مايو 2019 05:43 م
السكة الحديد تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة وهمية لحجز تذاكر القطارات المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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فى استجابة لما نشره " اليوم السابع " عن تأسيس شركة وهمية تدعى حصولها على حق بيع التذاكر من هيئة السكة الحديد  ،وتحصل على  15 جنيه زيادة عن كل تذكرة يتم حجزها من خلالها أعلنت هيئة السكك الحديدية أنها الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات.

وأضافت هيئة السكة الحديد ، فى بيان رسمى أنها اتخذت كافة الاجراءات القانونية تجاه شركة " ناشيونال ترافيل " التى تدعى حجزها التذاكر للمواطنين ، وفقما تعلن على موقعها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وذلك بعد ما تم نشره فى "اليوم السابع"

وناشدت هيئة السكك الحديدية ، المواطنين التعامل فقط مع هيئة سكك حديد مصر في هذا المجال، كما ناشدت الهيئة المواطنين بالابلاغ الفوري عبر الخط الساخن 147 حتى نهاية شهر مايو الحالي وبدءا من الشهر القادم على الخط الساخن 15047 عن أى شركات تدعي اختصاصها بحجز التذاكر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها فورا.

 

 


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