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السجن 7 سنوات للمتهمين بالسطو على مزرعة دواجن بقرية بالشرقية

الإثنين، 20 مايو 2019 01:52 م
السجن 7 سنوات للمتهمين بالسطو على مزرعة دواجن بقرية بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، 7 أشخاص بالسجن 7 سنوات، لقيامهم بالسطو على مزرعة دواجن بمدينة بلبيس وسرقة منقولات من داخلها.
 
صدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين سامى جورج، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.
 
تعود أحداث القضية، رقم 1422 لشهر يناير 2019، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " عبد المعز عطية عودة" 28 سنة حارس مزرعة دواجن، ملك " أحمد الشريف" بدائرة مركز بلبيس، بقيام أشخاص مجهولون بالسطو على المزرعة، وترويعه وزوجته وسرقة منقولات من المزرعة ولاذوا بالفرار.
 
وتبين من التحريات، التى قام بها النقيب هشام عبد الحميد، برئاسة الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث بلبيس، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث لفرقة الجنوب، قيام كل من " حسام ال م" 27 سنة سائق مقيم القاهرة، و" محسن ع ع " مقيم مدينة النهضة القاهرة، و" محمود إ إ " مقيم مركز بلبيس، و" عادل ع م" 42 سنة سائق مقيم المطرية القاهرة، و" حسام ع م" 41 سنة موظف، و" إسماعيل ف إ" مقيم مركز بلبيس، و" محمود س أ ح" مقيم مركز بلبيس، بإرتكاب الواقعة، وتم إحالتهم من قبل عمرو البنا، وكيل النيابة الكلية بالزقازيق، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 
 
 
 
 
 

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