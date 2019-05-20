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الإثنين، 20 مايو 2019 09:46 م
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الرئيس النمساوى يتلقى طلبا من المستشار بعزل وزير الداخلية

الإثنين، 20 مايو 2019 09:37 م
الرئيس النمساوى يتلقى طلبا من المستشار بعزل وزير الداخلية مستشار النمسا سباستيان كورتس
أ ش أ
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تلقى الرئيس النمساوي ألكسندر فإن دير بيلين، طلبًا اليوم الاثنين من المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس، بعزل وزير الداخلية هيربرت كيكل على أثر فضيحة فساد تورط فيها رئيس حزب الحرية السابق والذي ينتمي له الوزير.

 

وقالت مصادر سياسية في فيينا اليوم إن أعضاء الحكومة من حزب الحرية مطالبون أيضا بالاستقالة من مناصبهم، حيث يجب استبدالهم بخبراء غير حزبيين بحسب مطالب أحزاب المعارضة.

 

يذكر أن حالة من الجدل السياسي تعيشها النمسا عقب الكشف عن قضية فساد ضخمة تعرف باسم فضيحة إيبيزا تورط فيها نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه، وتضمنت صفقات مشبوهة مع سيدة أعمال روسية لتمويل حزبه، مقابل عقود غير قانونية للاستثمار في النمسا. وتسببت الفضيحة في الدعوة إلى انتخابات مبكرة في سبتمبر المقبل.

 


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