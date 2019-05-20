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الرئاسة اللبنانية: الحريرى سيرأس وفد لبنان فى مؤتمر القمة الإسلامية

الإثنين، 20 مايو 2019 12:53 م
الرئاسة اللبنانية: الحريرى سيرأس وفد لبنان فى مؤتمر القمة الإسلامية سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
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أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن رئيس الحكومة سعد الحريرى، سيرأس وفد لبنان إلى الدورة الـ 14 من مؤتمر القمة الإسلامية التى ستعقد فى مكة المكرمة يومى 31 مايو الجارى وأول يونيو المقبل.

وذكرت الرئاسة اللبنانية -فى بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس ميشال عون، كان قد تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور أعمال القمة الإسلامية، للبحث فى أوضاع الأمة الإسلامية.

وأشارت إلى أن عون تشاور فى شأن دعوة الملك سلمان مع رئيس الوزراء سعد الحريرى، حيث تقرر أن يترأس الحريرى الوفد اللبنانى إلى القمة فى مكة المكرمة.

وجاء فى رسالة العاهل السعودى إلى الرئيس اللبنانى "إننى على ثقة تامة بأن مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الأثر فى إنجاح هذه القمة، وما تسفر عنه من نتائج، متطلعا إلى الترحيب بفخامتكم فى بلدكم الثانى المملكة العربية السعودية، وداعيا المولى العلى القدير أن تحقق هذه القمة آمال أمتنا الإسلامية وشعوبها، وتسهم فى رفعتها وعلو شأنها".

 


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