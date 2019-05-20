الداخلية تعلن مقتل 12 عنصراً إرهابياً بأكتوبر والشروق فى تبادل إطلاق نار

قالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إنه استكمالا لجهود الوزارة فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال توجيه ضربات استباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، فقد ورد معلومات لقطاع الأمن الوطنى، تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الغخوان الإرهابى بالخارج، لعناصر حركة حسم المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.

وأضافت الوزارة فى بيانها: " رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية بمدسنة 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة التى يقومون باستخدامها فى تنفيذ تلك الأعمال، وبمداهمتها قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات، والتى تعاملت معها على الفور، مما اٍفر عن مصرع 7 من تلك العناصر، عثر بحوزتهم على عدد 4 سلاح آلى، وبندقية خرطوش،وكمية من مادة الـ r.salt والنترات، والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

وأوضحت الوزارة، أنه فى الإطار ذاته، فقد أكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية، باحد الشقق السكنية، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادا لتنفيذ عملية عدائية، حيث داهمت القوات الوكر المشار إليهن وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، عثر بحوزتهم على عدد 5 بندقية آلية، و2 عبوة معدة للتفجير، وعبوتين متفجرتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيق