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الداخلية الإيطالية :حالتا وفاة فقط لمهاجرين عام 2019 فى البحر المتوسط

الإثنين، 20 مايو 2019 05:23 م
الداخلية الإيطالية :حالتا وفاة فقط لمهاجرين عام 2019 فى البحر المتوسط البحر المتوسط
كتبت فاطمة شوقى
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قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن تدفقات الهجرة تراجعت بشكل كبير، وبالتالى انخفض عدد الوفيات، وفقدان الأشخاص فى البحر المتوسط.

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية ، أكد بيان صادر عن مقر وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن "المعطيات التى تم تحديثها حتى شهر مايو الجارى، تسجل انتشال جثتين فقط لمهاجرين فى البحر المتوسط"، وذلك "على طريق الهجرة المارة عبر وسط البحر المتوسط" ، مشيرا الى أن "تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الخاصة بالفترة نفسها، تشير إلى 402 ضحية بين ميت ومفقود".

وأضاف البيان أن "عدد الجثث المنتشلة عام 2015 كان قد بلغ 296 مقارنة بتقديرات تصل الى 377، أما عام 2016، فقد كان العدد 390 مقابل ما يقدر بنحو 5096 وفى عام 2017، تم انتشال 210 جثة مقابل تقديرات بـ3139 ضحية، وأخيراتم عام 2018، انتشال 23 جثة فقط، مقابل ما تقديرات توقعت نحو 2277 جثة".


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