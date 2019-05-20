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"الخدمات البيطرية" تعتمد عدة إجراءات جديدة لملاحقة غش اللقاحات البيطرية

الإثنين، 20 مايو 2019 07:00 ص
"الخدمات البيطرية" تعتمد عدة إجراءات جديدة لملاحقة غش اللقاحات البيطرية أدوية بيطرية - أرشيفية
كتب عز النوبى
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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة 28 مديرية للطب البيطرى، حملاتها المكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات لضبط المغشوش والغير مصرح به أو مجهولة المصدر، والمخالف ما بين العمل بدون ترخيص .

فيما اعتمدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية التأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة فى المحافظات التى تشتهر بالإنتاج الحيوانى.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،إن هناك حملات مكبرة  تواصل عملها على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.


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