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الخارجية السورية تنفى استخدام قوات الجيش للأسلحة الكيميائية فى بلدة كوبانى

الإثنين، 20 مايو 2019 02:30 ص
الخارجية السورية تنفى استخدام قوات الجيش للأسلحة الكيميائية فى بلدة كوبانى وليد المعلم وزير الخارجية السورى
دمشق /أ ش أ /
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نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السورية، تقارير أذيعت بشأن استخدام الجيش السورى لسلاح كيميائى فى بلدة كوبانى غربى البلاد.

وقال المصدر - فى تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأحد - إن المجموعات المسلحة وبعض وسائل الإعلام التابعة لها، تناقلت خبرا كاذبا مفبركا عن استخدام الجيش السورى سلاحا كيميائيا فى بلدة كوبانى بريف اللاذقية.

وأكد أن سوريا لم تستخدم هذه الأسلحة سابقا ولا يمكن لها أن تستخدمها الآن، مبينا فى الوقت ذاته أن بلاده لا تمتلك مثل هذه الأسلحة.

 


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الخارجية السورية

الجيش السورى

الأسلحة الكيميائية

بلدة كوباني

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