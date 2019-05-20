الخارجية الروسية: آفاق لاستئناف الحوار مع واشنطن حول أمن المعلومات

موسكو (أ ش أ)

صرح مبعوث الرئيس الروسى الخاص "لشؤون التعاون الدولى فى مجال أمن المعلومات "، أندريه كروتسكيخ، اليوم الاثنين، بأنه بعد محادثات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ظهرت آفاق لاستئناف الحوار بين (موسكو) و(واشنطن ) حول عدد من الموضوعات، بما فى ذلك مسألة "أمن المعلومات".

وأضاف كروتسكيخ - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم - أن هذا موضوع واقعى وعاجل للغاية ولا يمكن تجنب مناقشته، مشيرا إلى أنه بعد زيارة بومبيو، والمحادثات التى أجراها مع الرئيس الروسى ووزير الخارجية لافروف، كان الاستنتاج الرئيسى الذى تم التوصل إليه هو أن آفاق استئناف المفاوضات مع روسيا بشأن جميع القضايا المهمة وذات الأولوية تفتح الآن.

وقال إن موضوع "أمن المعلومات" مدرج أيضًا فى جدول الأعمال بسبب طبيعته الإشكالية للجميع على الصعيدين الثنائى والعالمي.

وأوضح - رداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن التحدث عن فترة زمنية محددة وصيغة مناقشة هذا الموضوع مع الجانب الأمريكي- أنه يمكن افتراض هذا الموضوع، مثله مثل جميع الموضوعات الخاصة، ستتم مناقشته فى البداية على مستوى الخبراء، وعلى مستوى الإدارات، عندما يصل الأمر إلى ذلك .

يذكر أن روسيا تولى اهتماما كبيراً بقضايا الأمن المعلوماتي، فى سياق الفضاء "الالكترونى "، حيث صدق الرئيس بوتين على "العقيدة الجديدة " لضمان الأمن المعلوماتى فى روسيا، ومن بين بنودها، أنه بموجب السياسة العسكرية الروسية، فإن التوجهات الأساسية لضمان الأمن المعلوماتى فى المجال الدفاعى للبلاد، هي: الردع الاستراتيجى، والوقاية من النزاعات العسكرية، التى يمكن أن تحدث نتيجة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وكانت روسيا قد أعلنت مراراً أنها تعمل على التنسيق مع الدول الحليفة والصديقة من أجل تعزيز الشراكة فى إطار الأمن المعلوماتي.