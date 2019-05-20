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الجيش اليمنى يعتقل قيادى حوثى فى معارك محافظة الضالع

الإثنين، 20 مايو 2019 02:00 ص
الجيش اليمنى يعتقل قيادى حوثى فى معارك محافظة الضالع عناصر من الجيش اليمنى أرشيفية
كتب وكالات
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 أكدت مصادر عسكرية أسر قيادى ميدانى حوثى، ويدعى عبد الرحمن المسعدى "أبو فياض" فى جبهة تورصه غربى مديرية الأزارق فى الضالع، بحسب  سكاى نيوز..

قتل وأصيب 22 من عناصر ميليشيات الحوثى فى معارك مع القوات المشتركة و الحزام الأمنى شمالى محافظة الضالع.

وقالت مصادر مدانية، إن القوات المشتركة استهدفت بصاروخ موجه تجمعاً للمتمردين الحوثيين جوار مزارع الريبى غربى مديرية قعطبة، ما أوقع 22 بين قتيل و جريح، واستهدفت القوات المشتركة بالصواريخ الحرارية آليات عسكرية للحوثيين فى منطقة حمر غرب مديرية قعطبة.

هذا وخاضت القوات المشتركة والحزام الأمنى معارك عنيفة ضد المتمردين الحوثيين فى جبهة حجر باتجاه الجب شمالى الضالع، وتمكنت خلالها من السيطرة على منطقة المقلب وعلى إحدى التباب المطلة على حبيل التنامى فى منطقة الجب، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، فيما قتل أربعة من أفراد القوات المشتركة.

وصدت القوات المشتركة هجوما للمتمردين فى الريبى جنوب شرقى منطقة الفاخر، وسقط فيها عدد من القتلى والجرحى فى صفوف المتمردين.

وشهدت المناطق المتاخمة لمنطقة الجب التابعة لمديرية قعطبة، ومنطقة باجة وبلدة دار السيد فى قعطبة مواجهات بين الطرفين.

 

 


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الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن اعتقال قيادى حوثى

محافظة الضالع

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