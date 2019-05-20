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الجيش اليمنى يتقدم باتجاه مديرية الحشوة شرق صعدة و انهيار صفوف الحوثى

الإثنين، 20 مايو 2019 06:00 ص
الجيش اليمنى يتقدم باتجاه مديرية الحشوة شرق صعدة و انهيار صفوف الحوثى عناصر من الجيش اليمنى
كتب وكالات
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أعلن الجيش اليمنى تقدمه باتجاه أولى مناطق مديرية الحشوة شرق محافظة صعدة وسط انهيار لصفوف ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران بحسب وكالة "واس".

وقال مصدر عسكرى يمنى - وفقًا لموقع "سبتمبر نت" - : إن قوات الجيش تواصل توغلها باتجاه مناطق المديرية، بإسناد جوى لمقاتلات تحالف دعم الشرعية فى اليمن.

وأشار المصدر إلى أن التقدم أسفر عن مقتل سقوط العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بينما شن الإرهابيون الحوثيون وبالتزامن مع تقدم قوات الجيش اليمنى عملية اختطافات واسعة للأهالى فى المديرية واقتيادهم إلى مناطق مجهولة.

 


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