video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يحبط هجوما إرهابيا على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالى

الإثنين، 20 مايو 2019 11:08 ص
الجيش السورى يحبط هجوما إرهابيا على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالى الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

أحبطت وحدات من الجيش السورى، هجوما إرهابيا على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي، بضربات مركزة على تجمعات المجموعات الإرهابية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم بأن وحدات الجيش في ريف حماة الشمالي خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) الذين شنوا هجوما على المناطق الآمنة في محور الحماميات، مشيرة إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم الإرهابي بعد تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر بالأفراد وإجبار من تبقى منهم على الفرار باتجاه المناطق التي انطلقوا منها فضلا عن تدمير عتاد وكميات من الأسلحة والذخائر كان بحوزتهم.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى والمسلحين بريف حماة الشمالى وإدلب الجنوبى

الجيش السورى ينفذ عملية تبادل أسرى مع الفصائل الإرهابية على معبر العيس

الجيش السورى يحبط محاولة تسلل مجموعة مسلحة بريف حماة الشمالى

الجيش السورى يدمر أوكارا وآليات للإرهابيين بريفى إدلب وحماة

الجيش السورى: أحبطنا هجوما مسلحا لجبهة النصرة وكتائب العزه بريف حماة

الجيش السورى

حماه

سوريا

الحرب فى سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة