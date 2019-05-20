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الجنايات تنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة

الإثنين، 20 مايو 2019 09:41 ص
الجنايات تنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
 
صدر قرار إخلاء سبيل المتهمين من الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، حيث أمرت بإخلاء سبيل المتهمين فى القضية 598 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، بتدابير احترازية، وقررت نيابة  أمن الدولة العليا الاستئناف على القرار، ووجهت للمتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 وأسندت النيابة إلي المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 

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