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الجنايات تنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل 11 متهما بالانتماء لـ"الإخوان"

الإثنين، 20 مايو 2019 10:03 ص
الجنايات تنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل 11 متهما بالانتماء لـ"الإخوان" محكمة - أرشيفية
كتبت - أمنية الموجى
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل 11 متهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة تأسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
 
صدر القرار من الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، التى أمرت بإخلاء سبيل المتهمين فى القضية 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، لتستأنف النيابة على القرار بعدما وجهت للمتهمين اتهاما بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، بقصد تكدير السلم العام، وذلك فى إطار تحقيق أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة ومؤسّساتها.
 
 
 

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