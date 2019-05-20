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الجنايات تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة سلاح نارى فى المرج

الإثنين، 20 مايو 2019 03:11 م
الجنايات تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة سلاح نارى فى المرج محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لحيازته سلاح نارى، وذخائر فى المرج .
 
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم سامي.ا  الشهير بسلومة تهمة حيازة سلاح نارى "بندقية آلية" وذخائر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
 
وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة المرج، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه توجه إلى حيث ايقن تواجده، فقام بضبطه، وبتفتيشه ومسكنه، عثر على سلاح ناري آلي وآخر غير مششخن وذخيرة وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه له.
 

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حيازة اسلحة

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بندقية آلية

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