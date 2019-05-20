video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الشروق

الإثنين، 20 مايو 2019 03:49 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الشروق المهندس عبد الررؤف الغيطى - رئيس جهاز مدينة الشروق
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

نشرت الجريدة الرسمية قرار اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الشروق وتوسعاتها بإجمالى مساحة 52 ألف و991 فدان، وفقا لاستخدامات الأراضى والاشتراطات البنائية.

وكانت وزارة الإسكان قد اعتمدت المخطط الاستراتيجى العام لمدينة غرب قنا.

وأكد  المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ، أن المساحة الكلية لمدينة غرب قنا تبلغ 8971.11 فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 1400 فدان، وتم اعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة.

وأضاف أن موقع مدينة غرب قنا يتميز بوقوعه على شبكة طرق إقليمية تربطه بمختلف أجزاء المعمور المصرى، حيث تقع المدينة على الطريق الغربى قنا – القاهرة، ويتميز موقعها بالقرب من مدينة قنا الأم بمسافة حوالى 8 كم، ومن المقرر أن تستوعب المدينة نحو 550 ألف نسمة.

وأضاف أنه تم إسناد أعمال تنفيذ البنية الأساسية شبكات (صرف – مياه – رى - طرق) للمرحلة الأولى بمساحة 1400 فدان بمدينة غرب قنا، شاملة أعمال الخط الناقل للمياه، وكذلك المرحلة الأولى من المأخذ ومحطة التنقية، لإحدى شركات المقاولات، بقيمة 1.1 مليار جنيه، وبمدة تنفيذ 18 شهراً، ويجرى التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوفير مصدر كهرباء دائم للمدينة بقدرة 40 م.ف.أ، والتنسيق مع الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربية لإعداد المستندات تمهيداً للطرح، ويجرى التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى بقنا لتنفيذ خط مياه 8 بوصات، لتوفير مصدر مياه عاجل للمدينة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجى لـ 40 مركز وقرية فى 4 محافظات

وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة المحلة الكبرى وسيدى سالم

وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجى لـ 32 قرية بمحافظة القليوبية

وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة غرب قنا

وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة "ناصر" غرب أسيوط

وزاره الاسكان

المدن الجديده

المخطط الاستراتيجى

مدينه الشروق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة