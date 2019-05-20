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التمثل التجارى: ارتفاع الصادرات لجنوب أفريقيا لتسجل 108 ملايين دولار بـ2018

الإثنين، 20 مايو 2019 12:44 م
التمثل التجارى: ارتفاع الصادرات لجنوب أفريقيا لتسجل 108 ملايين دولار بـ2018 أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى
كتب – إسلام سعيد
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كشف مكتب التمثيل التجارى المصرى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى جنوب أفريقيا لتسجل 108.5 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بحوالى 98.7 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة بلغت نحو 10%.

 

أشار التقرير الدورى الذى أعده مكتب التمثيل التجارى إلى زيادة صادرات البيتومين الذى ارتفعت الصادرات منه مقارنة بمستوياتها فى 2017 بنسبة بلغة 512%، يليه كل من الأقمشة غير المنسوجة بنسبة زيادة 128%، ثم البوليمرات من المواد اللاصقة بنسبة 67%، وكربونات الكالسيوم بنسبة 52%.

 

وأعلن التمثيل التجارى، دخول منتجات مصرية جديدة إلى السوق الجنوب افريقى لأول مرة ومن أهم تلك المنتجات سماد الأمونيا، ورنيش تلميع الارضيات، وأصباغ لصناعة الدهانات، والصابون الطبي. الا أن الزيادة فى صادرات تلك البنود قابلها انخفاض كبير فى عدد من بنود الصادرات المصرية الأخرى مثل الزيوت الخفيفة، مكونات التليفزيونات، سلفات البوتاسيوم، والمبانى سابقة التجهيز.

 

ومن ناحية أخرى، أوضح التقرير ارتفاع قيمة الواردات المصرية من جنوب افريقيا خلال عام 2018 لتسجل 182.4 مليون دولار أمريكى مقارنه بنحو 178.8 مليون دولار خلال عام 2017 وبارتفاع نسبته 2%. ومن أبرز الواردات المصرية من جنوب افريقيا كل من، الفحم البيتومينى، السيارات المدرعة، اسلاك النحاس، لحوم مجمدة مشفاه بدون عظم، والواح حديد أو صلب مسحوب.

 

وانتهى تقرير مكتب التمثيل التجارى المصرى فى بريتوريا إلى أن اجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين فى تحسن مستمر حيث ارتفع من 277.5 مليون دولار عام 2017 الى نحو 290.8 مليون دولار عام 2018 وبنسبة ارتفاع بلغت 4.8%. وأكد التقرير إلى أن أداء الصادرات المصرية إلى جنوب افريقيا – وعلى الرغم من بعض المشكلات اللوجيستية - قد حققت النسبة المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة والمحددة بـ 10% سنوياً.

 

 ويؤكد التقرير أن تنوع سلة الصادرات المصرية يبشر باستدامة معدلات نمو الصادرات المصرية إلى السوق الجنوب افريقية، لاسيما فى ظل توجه مصر نحو افريقيا ورئاستها الحالية للاتحاد الافريقي.

 

 

 


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