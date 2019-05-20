التايمز: مطار مانشستر يعزز خطط التطوير بعد انقطاع التيار الكهربائى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن انقطاع التيار الكهربائى فى مطار مانشستر تسبب فى الفوضى ومنع الطائرات من التزود بالوقود أمس ، مما أثر على رحلات 13 ألف راكب ، الأمر الذى دفع الجهات المختصة لاعتماد خطة تطوير بقيمة مليار دولار.

واشتكى المسافرون من "المذبحة المطلقة" بعد أن دمرت عطلاتهم إثر إلغاء 87 رحلة على الأقل وتسببت المشكلة ، التى ظهرت فى حوالى الساعة 2 بعد الظهر، في فشل نظام توصيل الوقود بالمطار، لم تتمكن معظم الطائرات المتجهة للخارج من الإقلاع بسبب عدم توفر الوقود الكافي للوصول إلى وجهاتها ، اضطر البعض للسفر إلى مطار ليفربول للشحن قبل مواصلة رحلاتهم. وتم تحويل عدد من الرحلات الداخلية إلى مطارات أخرى بسبب نقص المساحة على المدرج قبل عودة العمليات إلى طبيعتها هذا الصباح.