video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يغادر ألمانيا فى طريقه لإنجلترا لاستكمال زيارته الرعوية لأوروبا

الإثنين، 20 مايو 2019 10:17 ص
البابا تواضروس يغادر ألمانيا فى طريقه لإنجلترا لاستكمال زيارته الرعوية لأوروبا البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام
إضافة تعليق
غادر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية والوفد المرافق له منذ قليل، ألمانيا متجهًا إلى انجلترا لاستكمال جولته الرعوية بأوروبا حيث زار ألمانيا وسويسرا على أن يعود البابا قبيل يونيو ليترأس اجتماعات المجمع المقدس التى تبدأ بالكاتدرائية فى السادس من الشهر المقبل.
 
كان البابا تواضروس قد بدأ رحلته الرعوية إلى أوروبا يوم السبت الماضى وقام بتدشين عدد من الكنائس وعقد مجموعة من الاجتماعات مع الأباء الأساقفة والكهنة والخدام والشعب القبطي بالخارج.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس لـ "أقباط أونا الألمانية ": "النكد يخرب البيوت"

البابا تواضروس من ألمانيا: بلدنا اتجرحت كتير وأحلم بنهاية الإرهاب.. الحكومة قننت 900 كنيسة.. قلت للمستشارة الالمانية أوضاعنا تتحسن باستمرار والكنيسة تسير على الخط الوطنى.. قاعدة محمد نجيب العسكرية فخر كل مصرى

البابا تواضروس: متأثر لقتل الأنبا أبيفانيوس.. وإعدام المتهمين جاء بعد الأدلة

البابا تواضروس عن إيبراشية المنيا: كبيرة ومتشعبة وتحتاج أكثر من يد

البابا تواضروس: الكنيسة كيان شعبى ملتزم بالخط الوطنى وليست حزبا سياسيا

زيارة البابا لألمانيا

البابا تواضروس

البابا يسافر انجلترا

الكنيسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

الرجوع الى أعلى الصفحة