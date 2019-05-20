الانتهاء من حصاد 80% من القمح.. واستمرار توريد المحصول للسلع التموينية

كتب - عز النوبى

قالت الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت الانتهاء من حصاد مليونين و650 ألف فدان قمح، من إجمالى 3 ملايين و250 ألف فدان فى كل المحافظات، مع استمرار توريد المحصول لهيئة السلع التموينية.

وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إن آخر تقرير بشأن حصاد القمح يشير إلى الانتهاء من حصار قرابة 2.65 مليون فدان بما يتجاوز 80% من إجمالى مساحات القمح، لافتا إلى أن هناك متابعة دورية لتوريد القمح المحلى لهيئة السلع التمونية، كما أن هناك تكليفا لمديرى المديريات باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح خلال عمليات الحصاد وتوريد المحصول.

وتجرى عمليات توريد المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفق الضوابط المعلنة فى القرار المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية، وبأسعار 685 جنيها لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، و670 جنيها لنقاوة 23 قيراطا، و655 جنيها لنقاوة 22.5 قيراط. فيما واصل قطاع الخدمات والمتابعة، والإدارة المركزية لشؤون المديريات، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح خلال الحصاد والتوريد، من خلال فرق المتابعة والنزول الدائم للمزارعين فى الحقول ومناطق التوريد وتجميع المحصول، والتنسيق الدائم مع وزارة التموين لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول مؤقتا، والنقل إلى الشون والصوامع من خلال اللجان المشكلة فى القرار الوزارى المشترك، للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية.