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الادعاء السويدى يقدم طلبا لاعتقال أسانج بسبب ارتكابه جريمة اغتصاب

الإثنين، 20 مايو 2019 10:35 ص
الادعاء السويدى يقدم طلبا لاعتقال أسانج بسبب ارتكابه جريمة اغتصاب مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج
رويترز
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قدمت نائبة المدعي العام السويدى، التى تقود تحقيقا فى مزاعم بارتكاب مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج جريمة اغتصاب، طلبا اليوم الاثنين إلى محكمة محلية لاعتقاله غيابيا.

وإذا وافقت المحكمة على طلب الادعاء ستكون تلك الخطوة الأولى فى عملية تسلم أسانج من بريطانيا التى يقضى فيها حكما بالحبس خمسين أسبوعا لعدم المثول أمام المحكمة بعد الإفراج عنه بكفالة.

وأعادت السويد فتح تحقيق في مزاعم ارتكاب أسانج للاغتصاب الأسبوع الماضى. وظهرت الاتهامات للمرة الأولى فى عام 2010 لكن جرى إسقاطها فى 2017 بعد أن لجأ أسانج لسفارة الإكوادور فى لندن.

واعتقل أسانج، الذى نفى الاتهامات، فى لندن الشهر الماضى بعد أن قضى 7 أعوام داخل السفارة.

وقالت إيفا-مارى بيرشون نائبة المدعي العام في بيان اليوم الاثنين "طلبت من المحكمة الجزئية اعتقال أسانج غيابيا لسبب محتمل وهو الاشتباه في ارتكاب اغتصاب".

وأضافت أنها ستصدر مذكرة اعتقال أوروبية لتسليم أسانج للسويد إذا قررت المحكمة اعتقاله.

 

 


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