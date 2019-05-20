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الاتحاد الأوروبى يجدد مطالبته لتركيا باحترام "الحقوق السيادية " لقبرص

الإثنين، 20 مايو 2019 07:27 م
الاتحاد الأوروبى يجدد مطالبته لتركيا باحترام "الحقوق السيادية " لقبرص الاتحاد الاوروبى
أ ش أ
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جدد الاتحاد الأوروبي ،اليوم،الإثنين، دعوته لتركيا لاحترام "الحقوق السيادية" لقبرص والامتناع عن أي عمل "غير قانوني" - وذلك في إشارة إلى نية (أنقرة ) التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

 

ونقلت قناة "فرانس 24 " عن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ، قوله خلال زيارته لقبرص "نعرب عن قلقنا البالغ، ونطالب تركيا بإلحاح بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص ، والامتناع عن عمل غير قانوني".

 

وأضاف أنه في حال إصرار (أنقرة ) على موقفها، فإن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل مناسب ، وتضامن كامل مع قبرص.

 

ومن جانبه ، صرح وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس ، بأن ما تقوم به تركيا ، التي تزعزع الاستقرار في شرق المتوسط ، أثار إدانة واسعة من قبل المجتمع الدولي.

 

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ، فيديريكا موجيريني ، قد أبدت قلقها إزاء السلوك التركي ، فيما أعلنت (واشنطن) نفس الموقف في وقت لاحق .

 


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الاتحاد الاوروبى

تركيا

قبرص

انقرة

اوروبا

امريكا

واشنطن

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