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الاتحاد الأفريقى يؤكد دعمه لكل اتفاق بين القوى السياسية بالسودان

الإثنين، 20 مايو 2019 11:16 م
الاتحاد الأفريقى يؤكد دعمه لكل اتفاق بين القوى السياسية بالسودان الاتحاد الافريقى
أ ش أ
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أكد الاتحاد الأفريقي دعمه وشركائه الدوليين لكل اتفاق يحدث بين القوى السياسية في السودان، وعلى وجه الخصوص بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وكذلك رضاه عما تم من تفاهمات بين الأطراف السودانية .

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين كباشي، اليوم الاثنين، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بمبعوث الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد الحسين، حيث ناقشا آخر مستجدات عملية الحوار الجارية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير .

 

وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي، في تصريح صحفي، إنه إطلع خلال اللقاء على أجواء التفاوض التي تتحسن باضطراد بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، والخطوات الملموسة التي تم إنجازها من خلال سلسلة المفاوضات التي جرت بين الجانبين.

 

وأكد رضا الاتحاد الأفريقي عن الخطوات التي تمت في سبيل الحصول على اتفاق، وتشجيع الاتحاد لتواصل خطوات الحوار وتسريعها.

 


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