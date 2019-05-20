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الإفراج عن معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز وآخرين استجابة لمناشدات حقوقية

الإثنين، 20 مايو 2019 07:12 م
الإفراج عن معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز وآخرين استجابة لمناشدات حقوقية معصوم مرزوق
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أفادت مصادر، أن قرارا صدر اليوم من النيابة العامة بشأن الإفراج عن كل من: السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.
 
وقال مصدر أمني مسئول، إن هذا القرار يأتي استجابة لمناشدات حقوقية ومطالبات مختلفة واستغاثات أسرية، طالبت بإخلاء سبيل المتهمين، وبعد التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن والنيابة العامة بالقضية، حيث برأت المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، مبينًا أن الإفراج عن المتهمين سيكون في غضون ساعات.
 
وأضاف المصدر،  أن إخلاء سبيل هؤلاء المتهمين يعتبر خطوة هامة في سبيل تحقيق العدالة الجادة.
 
وفي السياق ذاته، قال مصدر سياسى آخر، إن قرار الإفراج عن المتهمين، له بالغ الأثر في صفوف المعارضة والنشطاء السياسيين وسيحرك الآفاق بشأن النظر مجددًا إلى ما يثار من اتهامات للحكومة بشأن موقفها من المختلفين معها سياسيًا.

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